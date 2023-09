TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Afrique : un collectif d'artistes contre les troisièmes mandats présidentiels

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

La slameuse et poète gabonaise Nanda et le rappeur togolais Elom 20ce sont à la fois artistes et activistes. Militants au sein du mouvement "Tournons la page pour la démocratie en Afrique", leurs chansons reflètent leur engagement.