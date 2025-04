TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 19 s

Algérie-France : des signes d'apaisement

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR

Après plusieurs mois de tensions diplomatiques, la France et l'Algérie relancent leur "coopération migratoire" et "sécuritaire". Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se sont parlé au téléphone. Ils ont acté la reprise des relations bilatérales entre Paris et Alger, selon un communiqué commun. Décryptage de notre éditorialiste Slimane Zeghidour.