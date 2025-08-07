Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 37 s
Algérie : à l'assaut des algues brunes
Le
07 Aoû. 2025 à 05h12 (TU)
Mis à jour le
07 Aoû. 2025 à 05h18 (TU)
Par
TV5MONDE
GOLNOUCHE BARZEGAR
En Algérie sur certaines plages, des algues brunâtres recouvrent le sable. En plus de leur odeur nauséabonde, elles menacent l'écosystème local. Les autorités tentent de réagir à travers une campagne de nettoyage.
