Algérie : à l'assaut des algues brunes

Le
07 Aoû. 2025 à 05h12 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
GOLNOUCHE BARZEGAR
En Algérie sur certaines plages, des algues brunâtres recouvrent le sable. En plus de leur odeur nauséabonde, elles menacent l'écosystème local. Les autorités tentent de réagir à travers une campagne de nettoyage.
