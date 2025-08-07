TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 37 s

Algérie : à l'assaut des algues brunes

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

En Algérie sur certaines plages, des algues brunâtres recouvrent le sable. En plus de leur odeur nauséabonde, elles menacent l'écosystème local. Les autorités tentent de réagir à travers une campagne de nettoyage.