Algérie : "le président n’était pas content du travail accompli" par le Premier ministre Nadir Larbaoui

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions de son Premier ministre, Nadir Larbaoui, ce jeudi 28 août. Une décision qui n’a pas surpris l’opinion publique, d’après le journaliste indépendant Ali Boukhlef, interrogé par TV5MONDE.

Le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, a été limogé sans qu’une raison officielle ne soit donnée, jeudi 28 août, par le président Abdelmadjid Tebboune. Le poste, qu’il occupait depuis novembre 2023, a été confié en intérim au ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb.

Le limogeage de Nadir Larbaoui "n’était pas une surprise pour une partie de l’opinion publique algérienne", explique à TV5MONDE Ali Boukhlef, journaliste indépendant depuis Alger. Selon lui, la presse s’attendait à un changement dans le gouvernement depuis déjà plusieurs mois.

"Il se disait, dans la sphère du pouvoir, que le président n’était pas content du travail accompli par l’équipe gouvernementale."

Le Premier ministre, qui devait être là, était totalement absent de la scène. Ali Boukhlef, journaliste indépendant.

Perçu comme un homme discret, voire "effacé", Nadir Larbaoui était aussi "quelqu’un qui ne s’attendait probablement pas à devenir Premier ministre", analyse le journaliste qui estime qu'il n’a pas réussi à revêtir "le costume de Premier ministre".

D’après Ali Boukhlef, le limogeage du Premier ministre intervient aussi en conséquence de son absence lors du drame survenu le 15 août, lorsqu’un bus surchargé et défectueux est tombé dans une rivière à Alger, faisant dix-huit morts. Plusieurs membres du gouvernement se sont alors "précipités sur les lieux" pour apporter leur soutien aux blessés et au familles endeuillées.

"Le Premier ministre, qui devait être là, était totalement absent de la scène, assure le journaliste indépendant. Il ne s’est présenté que deux jours plus tard à l’hôpital pour rendre visite aux blessés et n’a présidé aucune réunion d’urgence pour moderniser les transports en commun."

Nadir Larbaoui était un ancien avocat. Il a effectué une longue carrière dans la diplomatie en tant qu'ambassadeur dans plusieurs pays et représentant permanent de l'Algérie aux Nations unies, avant d'être nommé chef de cabinet du président Tebboune en mars 2023.

Le nouveau Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb reste ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Titulaire d'un doctorat en physique-chimie des matériaux de l'université d'Annaba, il avait été nommé à ce poste après avoir occupé diverses fonctions dont celle de président du conseil d'administration de la société qataro-algérienne Algerian Qatari Steel (AQS).