1 min 28 s

Algérie : les Algériens élisent leur futur président

Par TV5MONDE KAMEL ZAÏT

Plus de 24 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, samedi 7 septembre, pour l'élection présidentielle. Un scrutin sans réel suspens. À 78 ans, Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat et est donné très largement favori. C'est le taux de participation qui sera surtout scruté. Notre correspondant à Alger, Kamel Zait, fait le point.