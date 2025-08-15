TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Algérie : les Sebkhas de Kabylie, un héritage unique

Par TV5MONDE Carol VALADE

Dans les montagnes de Kabylie, des villageois perpétuent une tradition millénaire : l'extraction artisanale de sel. Malgré les difficultés, ces gardiens d'une pratique unique s'accrochent à leur héritage pour préserver leur mode de vie traditionnel.