Algérie : RSF très en colère après la condamnation de Christophe Gleizes

Un journaliste en difficulté



Christophe Gleizes, âgé de 36 ans, est un journaliste indépendant qui s'est retrouvé dans une situation délicate après avoir été arrêté en Algérie. Son arrestation initiale remonte à plus d'un an, période durant laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Malgré l'absence de preuves tangibles contre lui, il a été condamné à une peine sévère, suscitant la colère et l'incompréhension de ses soutiens.



Les accusations



Les accusations portées contre Christophe Gleizes sont liées à sa collaboration avec le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, une organisation considérée comme terroriste par les autorités algériennes. Cependant, Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, souligne que le simple fait d'interviewer des membres de cette organisation ne constitue pas un soutien à leurs idées. Il dénonce une confusion entre le rôle de journaliste et celui de militant politique.

Un parcours semé d'embûches



Christophe Gleizes s'était rendu en Algérie en mai 2024 avec un visa touristique, faute d'avoir pu obtenir une accréditation de journaliste. Cette situation, courante pour les journalistes étrangers en Algérie, a été utilisée contre lui lors de son procès. RSF critique cette pratique, soulignant l'absurdité de condamner un journaliste pour avoir voulu couvrir des sujets sportifs et culturels.



Un appel à l'action



Face à cette condamnation, RSF appelle à une intervention diplomatique pour résoudre cette affaire. L'organisation espère que les autorités françaises et algériennes pourront trouver une solution, que ce soit par une grâce présidentielle ou un procès en appel. La situation de Christophe Gleizes est perçue comme un symbole des difficultés rencontrées par les journalistes en Algérie, et RSF insiste sur l'importance de protéger la liberté de la presse.