6 min 32 s

Amira Abed et Mams Yaffa présentent l'opération "Zéro Palu"

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Quoi de mieux que la musique pour sensibiliser et atteindre un public le plus largement possible sur un sujet aussi important que la lutte contre le paludisme ? Entretien avec Amira Abed et Mams Yaffa membres de la Team Zero Palu.