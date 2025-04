TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

11 min 53 s

Analyse : 13 millions de déplacés et réfugiés en deux ans de guerre au Soudan

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

C'est la plus grande crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Le Soudan est entré dans sa troisième année de guerre civile. Analyse de Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS- équipe monde arabe et méditerranéen, et James Reynolds, directeur adjoint de la Croix-Rouge Afrique.