9 min 37 s

Analyse : comprendre les tensions politiques ivoiriennes

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

À 6 mois de la présidentielle, on ignore toujours si le chef de l'État Alassane Ouattara sera candidat ou non. Une chose est sûre, les figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et le dernier en date Tidjane Thiam ont été exclus. Analyse de l'historien Arthur Banga.