Au Cap-Vert, après la tempête Erin, 9 morts et 1500 déplacés dus aux violentes inondations

Des inondations et des mouvements de terrain provoqués par des pluies torrentielles ont fait neuf morts et de nombreux disparus. D'importants dégâts matériels sont également à déplorer, principalement sur l'île de Sao Vicente au Cap-Vert.
Le 11 août, l'archipel du Cap-Vert a été frappé par des inondations et des glissements de terrain dévastateurs, causés par des pluies torrentielles. Cette catastrophe naturelle a été provoquée par la tempête tropicale Erin, qui s'est intensifiée de manière inattendue, selon l'Institut national météorologique du Cap-Vert.
Initialement considérée comme inoffensive, elle a surpris par sa violence soudaine. En seulement cinq heures, l'île la plus touchée de Sao Vicente a reçu l'équivalent d'une année entière de précipitations. Cette île, située au nord de l'archipel, a été la plus touchée par la tempête. L'insitut de météorologie insiste sur le caractère exceptionnel de cet épisode, aggravé par l'absence de radars qui auraient permis d'anticiper l'ampleur de ces précipitations.
Le bilan des victimes n'est pas définitif. Ces intempéries ont d'ores et déjà entraîné la mort de neuf personne, de nombreux disparus, déplacées 1500 personnes, tout en causant des dégâts matériels considérables, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
De nombreux foyers privés d'eau et d'électricité
Les conséquences ont été dramatiques avec certaines zones et foyers sans eau ni électricité. Le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle et deux jours de deuil national.
Face à cette tragédie, la diaspora capverdienne s'est rapidement mobilisée à travers le monde, notamment en France, au Portugal, au Luxembourg et aux États-Unis. Élisabeth Delgado, directrice de l'association ONG Cabralistes, a témoigné de cet élan de solidarité. Fondée par des Français d'origine capverdienne, cette organisation s'efforce de mener à bien des projets sociaux et de santé en Afrique et au Cap-Vert. En quelques jours, une cagnotte a été mise en place, récoltant plusieurs milliers d'euros, ainsi que des dons de vêtements et de produits de première nécessité.
Élisabeth Delgado a exprimé sa surprise face à la générosité des donateurs : "J'ai pu récolter 15 valises de 23 kg avec des produits alimentaires et d'hygiène."
L'ouragan désormais en catégorie 4
Il y a eu une grande mobilisation grâce aux réseaux sociaux et à une communication efficace, malgré le peu d'écho dans les médias. Les ONG présentes sur place demandent des produits de première nécessité mais également des équipements tels que des bottes et des pelles pour aider les habitants à dégager la boue qui a envahi les maisons et les routes.
L'ouragan Erin, qui a causé ces intempéries, a depuis été classé en catégorie 4 et continue de s'intensifier. Avec des vents atteignant 250 kilomètres par heure, il se dirige maintenant vers les Petites Antilles, menaçant les îles Vierges américaines et britanniques ainsi que Porto Rico. Les jours à venir pourraient donc voir de nouveaux dégâts causés par cette tempête.