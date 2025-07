Au Kenya, la culture queer se développe malgré les menaces

Au Kenya, être queer reste criminalisé et un nouveau projet de loi anti-LGBT menace la communauté. Mais à Nairobi, des fêtes et rassemblements LGBTQ+ peuvent se dérouler à huis clos, dans un espace privé où les membres arrivent à se sentir en sécurité.

Dans un lieu discret de Nairobi, les participants aux soirées queer se parent de tenues colorées, de bijoux étincelants et de maquillage audacieux, créant un univers où le monde extérieur semble s'effacer. Ces soirées offrent un espace de liberté et d'expression pour celles et ceux qui ne s'identifient pas aux normes traditionnelles de genre et de sexualité.

"L'ambiance qui règne ici est envoûtante. C'est tellement agréable d'être entouré de personnes qui vous ressemblent, avec lesquels vous vous sentez vraiment à l'aise", témoigne l'une des personnes y participant. Pour beaucoup, c'est un lieu où ils peuvent être eux-mêmes sans crainte de jugement.

Par mesure de sécurité, les participants et participantes préfèrent rester anonymes. Malgré l'existence de quelques lieux sûrs à Nairobi, la communauté LGBTQI+ doit faire face à une partie de la société, chrétienne et conservatrice, hostile aux personnes queer.

Un contexte politique et social difficile

De plus, le Kenya, comme d'autres pays d'Afrique de l'Est, n'échappe pas à une vague conservatrice. Un projet de loi dite de "protection de la famille", déposé en 2023, menace d'imposer des peines sévères pour les relations homosexuelles. Elles vont jusqu'à 30 ans de prison. Le texte encourage aussi la délation.

Cette situation rappelle la législation ultra-répressive de l'Ouganda voisin, où "l'homosexualité aggravée" est passible de la peine de mort. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch estime que la loi ougandaise a contribué à créer un "climat de peur" en "institutionnalisant l'homophobie" et légitimé violences et menaces à l'encontre des personnes LGBTQI+.



Des Ougandais ont trouvé refuge au Kenya, cherchant un espace plus tolérant, bien que la sécurité ne soit jamais garantie. En 2021, le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies dénombrait ainsi environ 1 000 réfugiés et demandeurs d'asile LGBTQI+, en majorité des Ougandais, au Kenya. Le pays était alors salué comme le seul de la région à accorder l’asile sur la base de la persécution liée à l'orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Refuge de prière

Pour ces réfugiés, la vie au Kenya est un équilibre précaire. Ils expliquent se soutenir mutuellement mais les déplacements sont limités, pour éviter d'attirer l'attention. Être identifié comme queer peut en effet entraîner des agressions.

Malgré ces difficultés, des espaces de support existent, comme un centre d'accueil, ouvert tous les dimanches à chacun .



Cet espace de prière, depuis plus de dix ans, fait office d'église pour la communauté queer. Ici, la relation avec la religion est réinterprétée, offrant une lecture inclusive de la Bible. Les fidèles, environ une centaine, trouvent un lieu où ils peuvent exprimer leur foi sans être jugés pour leur identité. La pasteur promet d'accueillir les singularités de chacun.