Au Rwanda, les paysans se sentent laissés pour compte

Au Rwanda, les paysans qui représentent plus de la majorité de la population sont les plus pauvres du pays. Selon le président de la Fédération des agriculteurs et des éleveurs du Rwanda, les paysans rwandais ont l’impression de ne pas faire partie du miracle économique au Rwanda, surtout depuis que le changement climatique est une réalité dans le pays.