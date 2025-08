Au Sénégal, le vaste plan d'Ousmane Sonko pour faire face au déficit préoccupant

Presque un an et demi après leur arrivée au pouvoir et dix mois après le lancement de la stratégie "Sénégal 2050", visant une transformation de l'économie et de l'État, les autorités sénégalaises veulent continuer à convaincre qu'elles peuvent relancer l'économie du pays.

Face à une situation budgétaire préoccupante, avec une dette publique atteignant près de 120 % du PIB et un déficit estimé à 14 %, le premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une série de mesures pour remettre de l'ordre dans les finances publiques. Le taux de chômage est évalué à 20% alors que la pauvreté atteint 35,7% de la population.

Côté dépenses, le gouvernement prévoit de réduire le train de vie de l'État, de fusionner ou de supprimer certaines structures et la numérisation des services administratifs. Pour ce qui est des recettes, l'accent sera mis sur une meilleure mobilisation des ressources locales. Cela passera notamment par la suppression de niches fiscales et l'instauration de nouvelles taxes, comme sur les jeux de hasard, le tabac ou encore le "mobile money". De plus, les visas deviendront payants pour les non-Africains et certains ressortissants africains.

Face aux difficultés économiques criantes d'une majorité de Sénégalais, ce plan inclut un volet social prévoyant la poursuite de mesures de réduction du coût de la vie, un meilleur financement des services sociaux, ou le renforcement des aides aux ménages les plus pauvres.

Financement national et indépendance du FMI

Le Premier ministre a clairement indiqué que le Sénégal entend éviter de recourir à l'endettement extérieur. Le plan de redressement économique sera financé à 90% par les ressources nationales. "Nous n'avons pas besoin du FMI", a-t-il martelé, alors qu'une mission du Fonds monétaire international est attendue à la fin du mois d'août pour discuter d'une éventuelle reprise du programme de financement, suspendu depuis septembre.

L'institution a suspendu ses décaissements pour avoir, selon elle, des réponses et des engagements de la part des nouvelles autorités afin que cette dissimulation d'indicateurs alléguée ne se reproduise pas à l'avenir. Les nouvelles autorités sénégalaises affirment avoir hérité d'un lourd passif, selon elles, de l'ex-régime du président Macky Sall (2012-2024), accusé d'avoir dissimulé les vrais chiffres sur des indicateurs clefs comme la dette publique et le déficit budgétaire.

Ousmane Sonko a indiqué que le nouveau plan se fonde sur plusieurs principes dont "le respect des engagements internationaux" du Sénégal, notamment dans le paiement de la dette. "Nous voulons remonter cette situation héritée, sans pour autant aggraver la dette publique et sans brader nos ressources naturelles et foncières", a-t-il souligné. Il a par ailleurs affirmé que le plan sera mis en oeuvre "sans mettre trop de taxes supplémentaires sur les investisseurs au détriment de l'attractivité de notre pays".



Le gouvernement continue donc de miser sur les appels publics à l'épargne et les emprunts sur le marché sous-régional pour financer ses projets, après plusieurs levées de fonds réussies ont déjà eu lieu ces derniers mois. L'objectif est de mobiliser 5 600 milliards de francs CFA, soit près de 9 milliards d'euros, et de ramener le déficit à 3 % d'ici 2027, sans augmenter la dette.