Au Soudan, l'armée reprend le palais présidentiel de Khartoum

Au Soudan après deux ans de guerre, l'armée soudanaise a annoncé, le matin du vendredi 21 mars 2025, avoir repris le palais présidentiel, dans le centre de Khartoum. Le bâtiment était occupé par les Forces de soutien rapide depuis le début du conflit.

Ce vendredi 21 mars 2025, un événement marquant s'est déroulé au cœur de Khartoum, la capitale du Soudan. Après plusieurs semaines de violents combats, l'armée soudanaise a réussi à reprendre le contrôle du palais présidentiel, un symbole de souveraineté et de dignité pour le peuple soudanais.

L'armée a repris le palais présidentiel, vendredi 21 mars 2025. AP Photo

Cette victoire, bien plus qu'une simple avancée militaire, représente une avancée stratégique et hautement symbolique dans le conflit. Depuis près de deux ans les forces loyalistes du général Abdel Fattah al-Burhan s'opposent aux Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire dirigée par le commandant Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemetti".

Des soldats de l'armée soudanaise célèbrent la prise du palais républicain à Khartoum, au Soudan. AP Photo

La télévision d'État a diffusé des images de combattants célébrant leur conquête du palais. Trois de ses journalistes y ont été tués ultérieurement, par une frappe de drone lancé par les paramilitaires, selon une source proche des soldats.

Le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Information, Khalid al-Aiser, a déclaré qu'il s'agissait d'un producteur, un vidéaste et un chauffeur de la télévision d'État.

Un conflit dévastateur

Depuis le début des hostilités, le 15 avril 2023, le Soudan est plongé dans une crise humanitaire sans précédent. Le conflit a déjà causé la mort de plus de 150 000 personnes et forcé 12 millions d'autres à fuir leurs foyers. Ces chiffres alarmants font de cette situation l'une des plus grandes crises humanitaires au monde et en même temps, l'une des moins médiatisées.

Les deux années de violence ont laissé des traces indélébiles. Des millions de Soudanais ont été déracinés, et la famine ravage le pays. Malgré l'ampleur de la catastrophe, l'indifférence internationale persiste, suscitant l'indignation des organisations non gouvernementales (ONG) qui peinent à attirer l'attention des gouvernements et des opinions publiques sur cette tragédie.

20 millions de personnes en attente d'aide humanitaire

Aujourd'hui, près de la moitié de la population soudanaise, soit environ 20 millions de personnes, vit dans l'attente d'une aide humanitaire. Les ONG, bien que désemparées, continuent de lancer des appels à l'aide pour mobiliser des ressources et apporter un soutien vital aux populations affectées.

Après des mois de défaites humiliantes pour l'armée, le cours de la guerre s'est inversé à la fin de l'année dernière lorsque l'armée a lancé une contre-offensive dans l'État agricole d'Al-Jazira, au centre du pays, profitant de la défection d'un commandant local des FSR.

La reprise du palais présidentiel "est un coup dur pour les FSR et une immense victoire symbolique pour les forces armées", a déclaré Alan Boswell, directeur de l'International Crisis Group pour la Corne de l'Afrique. Ces dernières semaines, l'armée a repris dans la capitale le secteur de Khartoum-Nord ainsi que celui du Nil Oriental à l'est.

Les FSR tiennent toujours des positions à Khartoum et dans sa ville jumelle d'Omdourman, de l'autre côté du Nil Blanc. La reprise du palais présidentiel par l'armée pourrait conduire à la reconquête du Grand Khartoum, mais la vaste région occidentale du Darfour et une grande partie du sud restent largement aux mains des FSR.