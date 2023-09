Aya Nakamura, qui es-tu ? Portrait de l'artiste francophone la plus écoutée au monde

Après quatre albums, Aya Nakamura continue sur une lancée tout sauf météorique ou éphémère. Elle est devenue l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, non pas grâce à une promo incessante - elle se fait d'ailleurs rare dans les médias - mais tout simplement par une prestance solaire et par des morceaux aux mélodies irrésistibles. Avec DNK, son dernier album, elle prouve encore une fois ses talents de toplineuse, avec une voix qui depuis ses premiers albums a sans cesse évolué. Un organe précis et une oreille, héritages de sa mère, griotte. "On ne devient pas griot, on naît griot", raconte la franco-malienne. On veut bien la croire.