3 min 8 s

Belgique : la peinture figurative africaine à l'honneur

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

Une exposition inédite fait escale à Bozar, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles : "When We See Us" explore la peinture figurative africaine à travers plus de 150 oeuvres réalisées par une centaine d'artistes, de toutes les générations et toutes les origines.