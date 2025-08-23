"Béni saigne mais le gouvernement nous regarde" : En RDC, une manifestation pour dire stop à l'insécurité

La colère gronde à Béni, en RD Congo. Des habitants ont défilé dans les rues, unis face à la menace d'une insécurité grandissante attribuées aux rebelles ADF. Des mécontents qui dénoncent aussi l'inaction, selon eux, des militaires.

Dans la ville de Beni, située dans la province du Nord-Kivu à l'est de la République Démocratique du Congo, la population se mobilise pour dénoncer l'insécurité croissante. Des drapeaux congolais et des banderoles, sur lesquelles on peut lire des messages tels que "Béni saigne mais le gouvernement nous regarde", sont brandis par des militants du mouvement citoyen de lutte pour le changement. Ils veulent attirer l'attention sur les violences qui secouent la région.

Une situation alarmante

Ce mois-ci, plus d'une centaine de civils ont été tués dans des attaques attribuées aux rebelles des Forces Démocratiques Alliées (ADF): ce groupe armé ayant prêté allégeance à l'État islamique. Ces attaques se multiplient dans un contexte déjà tendu par l'activisme du groupe M23, qui progresse dans la région.

"C'est comme si nous n'avions pas d'autorité. Nous sommes tués presque chaque jour sans qu'elle ne s'en inquiète" Manifestant

Les habitants de Beni expriment leur désarroi face à ce qu'ils perçoivent comme une absence d'autorité et de protection de la part du gouvernement.

Une répression trop violente

L'objectif des manifestants est clair : interpeller le gouverneur militaire de la province pour qu'il prenne des mesures concrètes face à cette insécurité. Cependant, alors qu'ils se dirigeaient vers le gouvernorat pour déposer un mémorandum, leur cortège a été interrompu par la police. Les forces de l'ordre ont empêché les manifestants de poursuivre leur chemin, affirmant qu'ils n'avaient pas le droit de manifester.

Des policiers inspectent le lieu d'une explosion à Beni, dans l'est du Congo, dimanche 26 décembre 2021. Une bombe a explosé samedi dans un restaurant alors que des clients s'étaient rassemblés pour fêter Noël dans une ville de l'est du Congo où les extrémistes islamiques sont connus pour être actifs. AP Photo/Al-hadji Kudra Maliro

La situation s'est envenimé, certains militants ont été frappés, contraints de s'asseoir par terre, et leurs banderoles déchirées. Des grenades lacrymogènes ont été utilisé pour disperser la foule.

Tragiques conséquences

Selon les organisateurs de la manifestation, 19 personnes ont été arrêtées et déférées à l'état-major de la police nationale. Les manifestants dénoncent une répression brutale, affirmant que certains d'entre eux ont été blessés, arrêtés et même torturés.

"La force qui est venue est venue comme si nous étions des rebelles" Manifestant

"La force qui est venue est venue comme si nous étions des rebelles"déplore un militant, soulignant le caractère pacifique de leur démarche.



