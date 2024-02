Bénin : 24h de bus pour vivre la CAN

La CAN, ce ne sont pas seulement les pays qualifiés. On vient de partout pour avoir la chance de voir les matchs et de vivre ces moments Notre correspondant Sadia Mandjo a tourné au Bénin, où le nombre de bus en direction de la Côte d'Ivoire s'est multiplié ces dernières semaines. Un trajet de 24h, pour avoir la chance d'assister aux matchs de la CAN et de vivre des moments intenses.