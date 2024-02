TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 56 s

Bénin : au FIFF, un cinéma féminin pour plus de sororité

Par TV5MONDE

Cotonou accueille le festival des films de Femmes. Jusqu'au 24 février, 18 films réalisés par des cinéastes venus de treize pays du continent sont à l'affiche. Un festival engagé pour donner plus de place aux femmes dans le secteur du cinéma et qui a pour thème le cinéma féminin pour plus de sororité.