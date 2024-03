TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 22 s

Bénin : Porto-Novo, ville verte

TV5MONDE

Porto-Novo, capitale du Bénin fait face à des défis climatiques importants. La ville repose sur 15% de terres inondables et ne compte qu'un espace vert pour près de 400.000 habitants. Avec le projet "Porto-Novo ville verte", cette ville portuaire veut montrer un nouveau visage plus agréable à vivre et respectueux de l'environnement.