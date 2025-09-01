Bénin: qui est Romuald Wadagni, présenté comme le dauphin politique du président Patrice Talon?

Romuald Wadagni, l'actuel ministre de l'Économie et des Finances au Bénin, a été choisi officiellement ce dimanche 31 août comme candidat du camp de Patrice Talon qui, après deux mandats à la tête du pays, ne se représentera pas à la prochaine présidentielle.

À l'approche de l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, un nom émerge: Romuald Wadagni. À 49 ans, le ministre de l'Économie et des Finances est désormais considéré comme l'héritier politique du président sortant, Patrice Talon.

Originaire de Lokossa, dans le sud du Bénin, Romuald Wadagni est expert-comptable de formation. Après des études en France et aux États-Unis, notamment à Harvard, il entame une carrière internationale dans un grand cabinet de conseil. Ce n'est qu'en 2016 qu'il entre en politique, prenant les rênes du ministère de l'Économie et des Finances. Il est considéré comme l'un des plus proches collaborateurs du président Talon depuis son arrivée au pouvoir.

Patrice Talon ne briguera pas un troisième mandat

Depuis son entrée en fonction, le technocrate veut incarner la rigueur budgétaire et la transparence financière. Pendant la pandémie de Covid-19, il avait exprimé des réserves sur le plateau de TV5Monde à propos du moratoire de la dette des pays africains, prônant plutôt une gestion transparente des investissements pour assurer le remboursement des dettes.

Ces dix dernières années, le Bénin a affiché une croissance robuste, régulièrement au-dessus de 6%. Il a aussi obtenu des notations favorables auprès des agences internationales. Le ministre et son pays ont ainsi gagné la confiance des investisseurs internationaux.

Le camp présidentiel s'est rangé derrière le ministre, notamment son parti, l'Union progressiste - le renouveau (l'UPR), qui a officiellement déclaré son soutien à sa candidature. L'actuel chef de l'État, Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, a plusieurs fois répété qu'il ne briguerait pas de troisième mandat, conformément à la Constitution.

"Un candidat unique désigné par consensus"

L'UPR décrit Romuald Wadagni dans un communiqué comme "l'un des principaux artisans des réformes économiques et budgétaires du Bénin". Selon le parti, son expertise technocratique, sa "vision stratégique" et sa "capacité à fédérer" autour de projets ambitieux font de lui un candidat à même de "poursuivre et amplifier les transformations" initiées depuis 2016.

"Patrice Talon est resté fidèle à sa ligne: un candidat unique de la mouvance, désigné par consensus", a commenté l'analyste politique Eursate Tokpanou, auprès de l'AFP. Depuis quelques années, Patrice Talon a associé son ministre aux décisions liées aux questions de défense, un secteur crucial pour ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, cible d'incursions terroristes dans sa partie septentrionale.

Dans les rues de Cotonou, la capitale économique, nombreux sont ceux qui voient en lui la promesse de stabilité et de continuité. Face à Romuald Wadagni, le parti d'opposition Les Démocrates devrait bientôt désigner son candidat. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 12 avril 2026.