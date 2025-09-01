Chargement du lecteur...
2 min 24 s
Partager

Bénin : Romuald Wadagni, le dauphin du président Talon ?

Le
01 Sep. 2025 à 05h46 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
ANTOINE JOUBEAU
Romuald Wadagni, l'actuel ministre des Finances au Bénin, a été choisi officiellement comme candidat du camp de Patrice Talon qui, après deux mandats à la tête du pays, ne se représentera pas à la prochaine présidentielle.
Afrique

À la une

International

Xi réunit Poutine et les grands d'Eurasie, dénonce un esprit de "guerre froide"

International

France : à huit jours de sa probable chute, le Premier ministre François Bayrou refuse de faire ses adieux et "continue le combat"

Afrique

Algérie : "le président n’était pas content du travail accompli" par le Premier ministre Nadir Larbaoui

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?