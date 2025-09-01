TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Bénin : Romuald Wadagni, le dauphin du président Talon ?

Par TV5MONDE ANTOINE JOUBEAU

Romuald Wadagni, l'actuel ministre des Finances au Bénin, a été choisi officiellement comme candidat du camp de Patrice Talon qui, après deux mandats à la tête du pays, ne se représentera pas à la prochaine présidentielle.