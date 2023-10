Burkina Faso : écoles fermées à cause des violences

Les enfants non scolarisés au Burkina Faso. Selon l'Unicef ils sont près d'un million. En cause : l'insécurité dans certaine zones du pays. Entretien avec Souleymane Badiel, secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche au Burkina Faso.