Burundi : des écoles en langue des signes

Par TV5MONDE JEAN-LUC EYGUESIER

Au Burundi, seules quatre écoles, toutes sous convention des églises chrétiennes, s'occupent de l'éducation des enfants sourds. La plus ancienne, créée en 1981 avec 8 enfants, compte aujourd'hui 128 enfants sourds et quelques entendants. Plus de 180 jeunes sont déjà sortis de cette école.