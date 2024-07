TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 40 s

Burundi : l'élevage de chien se démocratise

Par TV5MONDE ALEXANDRE MALESSON

L'élevage canin intéresse de plus en plus les jeunes citadins instruits. Un métier qui leur permet de vivre honorablement et d'échapper à la misère du chômage dont souffrent des milliers de jeunes.