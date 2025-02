TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Cameroun : Akare Muna, candidat à la présidentielle

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

Lundi 17 février, l'opposition et la société civile déposait pour la seconde fois leurs propositions de révision du code électoral. Notre invité Akere Muna est opposant politique et l'une des personnalités les plus influentes du pays.