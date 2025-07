TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 41 s

Cameroun : Jean-Bruno Tagne analyse la candidature de Paul Biya

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Notre invité, le journaliste et essayiste camerounais Jean-Bruno Tagne décrypte l'annonce de candidature de Paul Biya et les nouveautés électorales. Il évoque l'opposition, les candidatures ministérielles et le bilan de quatre décennies de pouvoir.