2 min 52 s

Cameroun : les populations face à la menace de Boko Haram

Par TV5MONDE ABOUBAKAR DEWA, SIMON RODIER

Dans l'extrême-ord du Cameroun, il est de plus en plus difficile de vivre de l'agriculture et de l'élevage. Aux sécheresses et aux intempéries s'ajoutent les attaques de Boko Haram. Pourtant, malgré la peur et les pertes, ces populations refusent de céder.