4 min 55 s

Cameroun : Maurice Kamto recalé, et après ?

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Le principal opposant au Cameroun, Maurice Kamto, n'a pas le droit de concourir à la présidentielle. Quelles conséquences sur la campagne ? Et quelle stratégie pour l'opposition ? Entretien avec le politologue Stéphane Akoa.