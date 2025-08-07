Chargement du lecteur...
4 min 55 s
Cameroun : Maurice Kamto recalé, et après ?

07 Aoû. 2025 à 05h17 (TU)
TV5MONDE
SALAH-EDDINE GAKOU
Le principal opposant au Cameroun, Maurice Kamto, n'a pas le droit de concourir à la présidentielle. Quelles conséquences sur la campagne ? Et quelle stratégie pour l'opposition ? Entretien avec le politologue Stéphane Akoa.
