TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 2 s

Cameroun : "Nico and the red shoes", chanteuse pop bien dans son temps

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Artiste créative à l'univers futuriste, sa musique est un mélange de pop et de house sud-africaine. Entretien avec l'artiste camerounaise Nico And The Red Shoes qui sort un nouvel album : "Time is love".