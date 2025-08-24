TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Cameroun : Paul Biya candidat pour un 8e mandat

Par TV5MONDE Patrice Férus

Le Conseil constitutionnel rejette au Cameroun une requête en illégibilité déposée contre Paul Biya, l'actuel chef de l'État. Il sera bien, à 92 ans, candidat pour un 8ème mandat lors de la présidentielle du 12 octobre.