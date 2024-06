TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Cameroun : Samuel Eto'o dément toute ambition présidentielle

Par TV5MONDE LISE-LAURE ETIA

Le Camerounais, Samuel Eto'o, ancien joueur du FC Barcelone et actuel président la Fédération de football nationale, a tenu à faire une mise au point sur les réseaux sociaux. Il affirme ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Le Mali et le Nigeria ont limogé leur sélectionneur à l'issue des troisième et quatrième journées de qualification pour la Coupe du Monde.