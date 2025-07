TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 33 s

CAN féminine : le Maroc a battu le Ghana et rejoint le Nigeria en finale

Par TV5MONDE LISE-LAURE ETIA

On connait donc désormais l'affiche de la finale de la CAN féminine, elle opposera le Maroc au Nigeria. Les Lionnes de l'Atlas se sont qualifiées, mardi soir à Rabat. Elles étaient favorites face au Ghana mais ça n'a pas été si facile. Plus de détails avec notre envoyée spéciale à Rabat, Lise-Laure Etia.