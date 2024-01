CAN : il y a 50 ans ... la victoire des Léopards

En 1974, RD Congo - Zambie était à l'affiche de la finale de la CAN. Le Congo, qui s'appelait alors le Zaïre, l'avait emporté, sa dernière victoire en Coupe d'Afrique. Des valeureux Léopards, il en reste 12 encore vivants et notre équipe a pu en rencontrer quelques un. Reportage de Francine Mokoko, Dady Songohozo et Laure de Matos.