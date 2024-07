TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Canaries : une route d'exil moins contrôlée mais plus périlleuse

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Malgré les risques de la traversée, de plus en plus de personnes tentent de rejoindre les Canaries. Mais une fois arrivés sur l'archipel, les candidats à l'exil sont confrontés à des blocages administratifs qui les empêche d'obtenir leurs papiers et de travailler, les obligeant à vivre dans la rue.