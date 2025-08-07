Candidature de Maurice Kamto recalé au Cameroun: "Beaucoup d'éléments n'étaient pas en sa faveur"

Le principal opposant de Paul Biya en vue du scrutin présidentielle d'octobre au Cameroun, Maurice Kamto, n'a pas le droit de concourir à la présidentielle. Quelles conséquences sur la campagne? Et quelle stratégie pour l'opposition? Le politologue Stéphane Akoa revient sur cette décision sur TV5MONDE.

Le Cameroun est en ébullition politique, après la décision de la Cour constitutionnelle d'écarter Maurice Kamto, de la course à la présidence. Ancien ministre sous l'actuel président Paul Biya, Maurice Kamto est devenu son adversaire politique direct. Il avait revendiqué la victoire de l'élection présidentielle de 2018.

Après le scrutin, il était resté huit mois en prison pour "incitation à l’insurrection" après des marches blanches pacifiques en contestation aux résultats. Il retrouvera sa liberté quelques mois avant les élections municipales et législatives de février 2020 qu'il avait décidé de boycotter.

Photo officielle du compte Facebook de Maurice Kamto Facebook de Maurice Kamto

Ce verdict soulève des questions sur l'état de la démocratie dans le pays et les perspectives pour l'opposition. En revanche, la décision de la Cour constitutionnelle de rejeter la candidature de Maurice Kamto ce mardi 5 août n'a pas surpris les observateurs. Selon Stéphane Akoa, plusieurs éléments jouaient en défaveur de Kamto. Son changement de parti juste avant le dépôt des candidatures a été un point de discorde.

"Il y avait beaucoup d'éléments qui n'étaient pas en faveur de Monsieur Kamto dans le dossier. Le fait d'avoir changé de parti juste avant le dépôt des candidatures était contesté et contestable", explique Stéphane Akoa à TV5MONDE. "Au Cameroun, quand on quitte un parti et on en rejoint un autre il faut en prévenir l'administration, et cela n'avait pas été visiblement fait".

En effet, au Cameroun, un tel changement nécessite une notification à l'administration. D'autres questions ont été soulevées concernant la légitimité de la lettre d'investiture jointe à son dossier. Ce sont ces irrégularités qui ont conduit la Cour à trancher en défaveur de Kamto, confortant au passage, les sceptiques.

La démocratie Camerounaise en sursis

Avec Paul Biya, âgé de 92 ans, en lice pour un huitième mandat, nombre d'observateurs s'interroge sur l'état de la démocratie dans le pays. Stéphane Akoa souligne que l'absence d'alternance politique est le signe d'une démocratie pas encore pleinement établie.

Le président camerounais Paul Biya prononce un discours lors d'une cérémonie au cimetière national de Boulouris, à Boulouris-sur-Mer, dans le sud-est de la France, le 15 août 2024. Christophe Simon, Pool via AP, File

Bien que des progrès aient été réalisés, notamment en matière de liberté d'expression et d'amélioration du code électoral, le Cameroun reste l'un des rares pays de la région à n'avoir jamais connu de changement de président par le biais d'élections.

Les stratégies de l'opposition

Face à cette exclusion, l'opposition camerounaise doit repenser sa stratégie. L'idée d'un candidat unique pour représenter l'opposition reste sur la table. Cependant, les tentatives passées de coalition ont souvent échoué en raison de désaccords internes. Malgré ces défis, l'opposition continue de chercher un consensus pour présenter un front uni contre le parti au pouvoir.

On a connu maintes fois des tentatives de coalition, d'alliances qui se sont fait remarquées. À chaque fois, on arrivait finalement dans une impasse, impossibilité de s'entendre, de travailler ensemble. Stéphane Akoa, politologue

La campagne électorale qui s'annonce pourrait être marquée par une forte demande de changement. L'idée de renouvellement politique gagne du terrain, soutenue par des voix influentes, y compris des leaders religieux. Cette aspiration au changement est partagée non seulement par l'opposition, mais aussi par une large partie de la population camerounaise.

Originaire de la ville de Bafoussam, Maurice Kamto est issu de l’ethnie des Bamilékés, peuple situé à l’ouest du Cameroun. C’est l’une des ethnies les plus importantes parmi les 200 à 250 que compte le pays.