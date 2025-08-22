Chargement du lecteur...
Cap Vert : Drame climatique dans l'archipel

Le
22 Aoû. 2025 à 05h22 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
CLARA DE ANTONI
Au Cap-Vert, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations dévastatrices sur l'île de São Vicente. En l'espace de cinq heures, il est tombé près de deux fois le total habituel des précipitations annuelles.
