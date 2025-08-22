TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 2 s

Cap Vert : Drame climatique dans l'archipel

Par TV5MONDE CLARA DE ANTONI

Au Cap-Vert, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations dévastatrices sur l'île de São Vicente. En l'espace de cinq heures, il est tombé près de deux fois le total habituel des précipitations annuelles.