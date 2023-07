Cédéao : quel effet auront les sanctions sur le Niger ?

Les menaces de la Cédéao, notamment d'envoyer des troupes, marquent une position différente de l'organisation. "Un certain nombre de chefs d'État appartenant à l'organisation sont de plus en plus préoccupés de voir leur propre appareil militaire retourner les armes contre eux" souligne Niagalé Bagayoko, Présidente de l’African Security Secteur Network (ASSN).