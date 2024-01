TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

9 min 53 s

Centrafrique : quelles réformes sont nécessaires pour réformer le pays ?

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

En Centrafrique, le président Touadéra procède à un remaniement ministériel. Le Premier ministre Félix Moloua et les principaux cadres restent en place. L'équipe constituée de 32 membres compte 10 nouveaux entrants. Dont la plupart se sont distingués lors de la campagne pour l'adoption de la nouvelle Constitution fin juillet. Pour parler de ce remaniement, l'ex-ministre des Finances et Premier ministre du président Touadéra (juin 2021 et février 2022), Henri-Marie Dondra, était notre invité. Il préside aujourd'hui sa propre formation politique, le parti Unir.