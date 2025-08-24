Chargement du lecteur...
1 min 32 s
Partager

Centrafrique : un groupe armé accuse les mercenaires de Wagner de les avoir attaqués

Le
24 Aoû. 2025 à 05h45 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
MARIAM KONE

L'un des groupes armés les plus important du pays accuse les mercenaires de Wagner d'avoir attaqués plusieurs de leurs positions et d'avoir procédé à des désarmements forcés, ce seulement une semaine après la signature de l'accord de paix de N'Djamena.

Une vidéo, diffusée en début de semaine, a mis en lumière les tensions croissantes entre le groupe rebelle centrafricain "Retour, Réclamation et Réhabilitation", ou 3R, et les mercenaires de Wagner, un groupe paramilitaire russe. 

Dans ce document, le coordinateur politique des 3R accuse les mercenaires de Wagner d'avoir attaqué plusieurs de leurs positions et d'avoir procédé à des désarmements forcés

Ces événements surviennent une semaine à peine après la signature de l'accord de paix de N'djamena, un accord censé instaurer une période de calme et de réconciliation entre les deux groupes rebelles que sont l’UPC et les 3R avec le gouvernement centrafricain.

(Re)lire Centrafrique : le journaliste Landry Nguyéma libéré

Les accords, signés le 10 juillet à Bangui, officialisaient la dissolution de ces deux mouvements militaires qui occupent de nombreux territoires de la République  depuis une décennie .

Selon les 3R, ces attaques ont entraîné la mort d'au moins un de leurs membres. En réponse à ces accusations, le ministre d'État en charge du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion (DDR) a tenu une conférence de presse pour clarifier la situation. 

Chargement du lecteur...

Il explique que les interventions des mercenaires de Wagner faisaient partie d'opérations militaires indépendantes du processus DDR, qui vise à pacifier et réintégrer les anciens combattants dans la société civile. Le ministre a souligné que ces opérations militaires ne devraient pas interférer avec les efforts de désarmement pacifique.

Un processus de désarmement fragile

Face à ces incidents, les 3R avaient initialement décidé de suspendre le désarmement de leurs combattants. Après des discussions avec les autorités, le groupe a néanmoins accepté de reprendre le processus. Depuis juillet, 416 rebelles ont été désarmés, dont 131 membres des 3R. Les opérations de désarmement devraient se poursuivre dans plusieurs localités dans les semaines à venir.

Afrique
CENTRAFRICAINE, Rép.
L'actualité en Centrafrique
Les mercenaires russes de Wagner

L'actualité en Centrafrique

jtchapter: Centrafrique : l'opposant Armel Sayo réapparaît en public
de retour sur la scène politique

République centrafricaine : l'opposant Armel Sayo réapparaît en public

Afrique

Rép. Centrafricaine : opération de désarmement à Maloum

Afrique

Rép. Centrafricaine : Touadéra investi candidat pour la présidentielle

Afrique

République centrafricaine : condamnation de deux anciens responsables des milices anti-Balaka

Afrique

Rép. centrafricaine : désarmement des rebelles du groupe 3R

À la une

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

Football

"Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern" : comment les ultras ont mis fin au contrat avec le Rwanda

International

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu" : Mark Carney en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Afrique

RD Congo : pourquoi le pouvoir requiert la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila

Sport

AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Nord, Kim Jong Un décore les soldats déployés en Ukraine