2 min 33 s

Cinéma : Dieudo Hamadi, membre du jury à Cannes

Par TV5MONDE FANNY NOARO-KABRE

Coup d'envoi de la 78e édition du Festival de Cannes. Et cette année, le réalisateur congolais Dieudo Hamadi rejoint le prestigieux jury du festival. Une consécration et une reconnaissance pour celui qui s'est tourné vers l'écriture et le film documentaire pour parler des "traumatismes" de la RDC, son pays natal.