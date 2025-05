Cinéma : "Nina Torres", un thriller psychologique ivoirien

Le film ivoirien "Nina Torres" est un thriller psychologique qui explore les coulisses du pouvoir médiatique et les contradictions d'une société ivoirienne qui serait fascinée par l'apparence et le succès. Il est en salle dans 11 pays africains et sera projeté à Paris le 31 mai et le 1er juin. Entretien avec Kadhy Touré, la productrice et actrice principale de ce long métrage.