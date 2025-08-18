TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

10 min 26 s

Cinéma : "Toukpê", un film sur les alliances inter-ethniques

Par TV5MONDE

Les alliances inter-ethniques comme outil de prévention des crises et des conflits, c'est le thème abordé dans le dernier film de Charles Kouakou, "Toukpê" qui signifie en Baoulé "Mon allié". Entretien avec le réalisateur ivoirien.