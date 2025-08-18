Chargement du lecteur...
10 min 26 s
Partager

Cinéma : "Toukpê", un film sur les alliances inter-ethniques

Le
18 Aoû. 2025 à 05h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
Les alliances inter-ethniques comme outil de prévention des crises et des conflits, c'est le thème abordé dans le dernier film de Charles Kouakou, "Toukpê" qui signifie en Baoulé "Mon allié". Entretien avec le réalisateur ivoirien.
Afrique

À la une

International

Pour Emmanuel Macron, Poutine ne veut pas la paix mais une "capitulation" de l'Ukraine

International

"Coalition des volontaires" pour l'Ukraine : qu'est-ce que c'est ?

Afrique

À quelques jours de la reprise des pourparlers entre la RD Congo et le M23, un projet d'accord de paix a été partagé

Rencontre

Guerre en Ukraine : Ursula Von der Leyen et Emmanuel Macron aux côtés de Zelensky pour rencontrer Trump à Washington

Protestation

"Fin de la guerre à Gaza", "retour des 50 otages"... en Israël, une grève générale contre la politique de Netanyahu

Intempéries

Au Cap-Vert, après la tempête Erin, 9 morts et 1500 déplacés dus aux violentes inondations

Mutilations génitales

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde

International

Sommet Trump/Poutine: Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?