Fil d'Ariane
Accueil
>
Afrique
10 min 26 s
Cinéma : "Toukpê", un film sur les alliances inter-ethniques
Le
18 Aoû. 2025 à 05h17 (TU)
Mis à jour le
18 Aoû. 2025 à 05h19 (TU)
Par
TV5MONDE
Les alliances inter-ethniques comme outil de prévention des crises et des conflits, c'est le thème abordé dans le dernier film de Charles Kouakou, "Toukpê" qui signifie en Baoulé "Mon allié". Entretien avec le réalisateur ivoirien.
