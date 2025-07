Comment les évangéliques ont favorisé le rapprochement entre la RD Congo et les États-Unis

Les évangéliques ont joué un rôle clé dans le rapprochement entre Washington et Kinshasa, avec des pasteurs influençant les négociations et les relations entre les deux pays. Des figures comme Paula White et des pasteurs congolais ont facilité des rencontres et des accords, montrant l'importance de la diplomatie religieuse parallèle. Le président Tshisekedi lui-même est entouré de pasteurs évangéliques, soulignant l'influence de ce groupe dans la politique congolaise.