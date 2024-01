Comores : quel bilan pour Azali Assoumani ?

L'archipel des Comores n'est plus qu'à quelques jours d'un double rendez-vous électoral. L'élection des gouverneurs et du prochain président se déroulent le 14 janvier., Azali Assoumani, le président sortant et candidat à sa succession, vantait son bilan en matière de paix et sécurité.