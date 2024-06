Conflits : focus sur les crises les plus négligées

Le rapport annuel de l'ONG NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés, a été publié lundi et met l'accent sur les dix situations de crises les plus négligées dans le monde. Neuf d'entre elles se situent sur le continent africain et le Burkina Faso figure en tête de ce classement.