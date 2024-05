TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 51 s

"Congo-Océan", un chemin de fer symbole des violences coloniales

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

C'est un documentaire qui retrace l'histoire méconnue, entre 1921 et 1934, d'un chantier aussi colossal que dévastateur, symbole de domination et de violences coloniales. "Congo-Océan, un chemin de fer et de sang". Il est signé Catherine Bernstein, notre invitée.