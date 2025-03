Côte d'Ivoire : des partis de l'opposition créent une coalition

À l'approche de l'élection présidentielle prévue en Côte d'Ivoire à la fin de l'année, une coalition inédite de partis d'opposition s'est formée pour promouvoir des élections "inclusives". Le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), ancien parti unique, a accueilli une réunion significative à son quartier général de Cocody, à Abidjan, rassemblant pas moins de 25 partis d'opposition.

"Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives", a déclaré Tidjane Thiam, président du PDCI. Le patron de l'ancien parti unique a dit espérer que "tous ceux qui souhaitent être candidats, puissent être candidats et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement qui doit les diriger".

"Un cadre permanent, non idéologique"

Parmi les participants figuraient des formations politiques telles que le Mouvement des Générations Capables, dirigé par l'ex-Première dame Simone Ehivet Gbagbo, le Front Populaire Ivoirien de Pascal Affi N'Guessan ou encore le Cojep de Charles Blé Goudé. Ensemble, ces partis ont exprimé leur détermination à garantir la paix en Côte d'Ivoire et à permettre à tous les candidats potentiels de se présenter librement aux élections.

"Ça va être un cadre, un cadre permanent, non idéologique, de concertation et d'échanges entre les partis politiques dans l'opposition en vue de déterminer et de mettre en oeuvre des actions unitaires pour obtenir la réforme du système électoral ivoirien" a insisté l'ex-Première dame.

La Charte CAPCI : en quête d'une réforme électorale

Lors de cette réunion, une charte a été adoptée pour former la Coalition pour l'Alternance Pacifique en Côte d'Ivoire (CAPCI), signée immédiatement par 15 partis. Bien que leurs programmes politiques puissent diverger, ces partis s'accordent sur la nécessité de réformes électorales avant le scrutin. Ils demandent notamment une révision des listes électorales et des modifications au sein de la Commission Électorale Indépendante.

Même s'ils jouent la carte de l'union, la question d'une candidature unique de l'opposition pour le premier tour de la présidentielle n'a pas été abordée.

Le parti de Laurent Gbagbo, le grand absent

Le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire (PpaCi) de l'ancien président Laurent Gbagbo a manqué le rendez-vous. Son inéligibilité, en raison d'une condamnation pénale, ne l'a pas empêché d'annoncer sa candidature.

Du côté de la majorité présidentielle, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) attend toujours la décision du président sortant, Alassane Ouattara. Bien qu'il n'ait pas encore officialisé sa candidature, il a exprimé en janvier son désir de continuer à servir son pays.