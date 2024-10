TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 7 s

Côte d'Ivoire : le boom des mamans qui travaillent... et des crèches

Par TV5MONDE

En Côte d'Ivoire, à l'heure où de plus en plus de mères, traditionnellement assignées aux tâches domestiques, entrent sur le marché du travail, le nombre de crèches est en plein boom. Selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il existe 254 crèches et garderies privées dans tout le pays, dont 203 à Abidjan, contre 174 l'année dernière.